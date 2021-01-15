Тетяна Болгарова із сином уже шостий рік мріє повернутися до Криму, звідки вони виїхали з початком окупації півострова Росією. Водночас жінка бачить себе виключно в Україні, більше жити ніде б не змогла.

Спершу Тетяна знайшла помешкання на Волині, де вони прожили близько року. Та через вологий клімат вирішили перебратися у Херсон. Її історію розповів Ukraїner.

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У Херсоні Тетяна опанувала гончарство. Ремесло стало для неї своєрідною терапією. Жінка пояснила, що треба було починати життя спочатку, емоційно і психологічно це було дуже було важко.

Мене врятувала глина. Від депресії, від відчуття, що ти не знаєш, що робити. Глина дуже допомогла. Знайшлися сили, знайшла себе,

– пригадала Болгарова.

Згодом жінка виграла грант від Міжнародної організації з міграції у Великій Британії і придбала гончарний круг. Зараз вона орендує майстерню, де працює сама і проводить майстер-класи, навчає дітей з аутизмом.

Болгарова відкрила майстерню у Херсоні / Фото Ukraїner, Катя Акварельна

Чого не вистачає майстрині

Переселенка зізналася, що їй бракує не будинку чи статків у Криму, а відчуття дому, де можна вільно дихати і думати. "Я думала, що ми вирішили вже жити у Херсоні. Та залишається відчуття вимушеності", – зазначила вона.

Болгарова припустила, можливо, просто потрібно більше часу. Проте відчуття дому не з'являється протягом 6 років. Вона підкреслила, що Україна для неї – все. Це свобода та можливість робити те, що хочеш.

Більше про Тетяну та її майстерню дивіться у відео Ukraїner:

Зазначимо, що у 2019 році на материковій частині України було зареєстровано понад 40 тисяч переселенців з Криму. Більшість мають схожі потреби, опиняючись далеко від дому.

Усім їм потрібно інтегруватися у досі незнайоме середовище, побороти фінансові та бюрократичні труднощі та врешті облаштуватися на новому місці.