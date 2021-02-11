Твіттер продовжує надавати верифікаційні позначки у вигляді галочки окупаційним структурам Криму. Зокрема, так званому управлінню "міністерству внутрішніх справ Росії" на півострові.

Перед тим посольство України у США та перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова звертались до твіттера, вимагаючи заблокувати цей акаунт.

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Як відреагував твіттер

За словами Стерненка, соцмережа проігнорувала звернення. Активіст розповів, що твіттер останнім часом взагалі припинив верифікацію акаунтів.

Але для акаунтів окупантів чомусь зробив виняток. Ці ганебні дії соцмережі є спробою допомогти РФ у спробах легалізувати окупацію частини території України та заохоченням до порушень прав людини та міжнародного права. Адже саме це вчинила РФ, напавши на Україну,

– наголосив Стерненко.

Активіст додав, що це питання потрібно підіймати на вищому рівні. Зокрема, звернутись до уряду США із проханням відреагувати на такі дії адміністрації Твіттера.

Зверніть увагу! У лютому сторінка окупаційного " МЗС Росії у Криму" теж отримала офіційний статус у твіттері. В Україні наголосили, що такі дії неприпустимі.

Важливо Twitter підтримав окупацію Криму? Що трапилось