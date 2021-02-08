Сторінка окупаційного МЗС Росії у Криму отримала офіційний статус у Twitter
Профіль Міністерства закордонних справ Росії у Криму отримав блакитну галочку у соцмережі твітер. Українська твітер-спільнота вже відреагувала та запустила хештеги #TwitterSupportsTerorrism і #CrimeaIsUkraine.
Джерело:твітер Russia's MFA in Crimea
Офіційний статус і блакитна галочка означають, що сторінка відомства на окупованій території, отримала верифікацію.
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Твітер російського МЗС у Криму: що відомо
- Як свідчать дані зі сторінки відомства окупантів, цей профіль у твітері створили ще у березні 2015 року.
- Розташовується відомство, за даними геомітки на сторінці, у Сімферополі.
- У профілю є понад 11 тисяч фоловерів, її активно наповнюють міжнародними новинами, "досягненнями влади у Криму".
- Галочка верифікації на сторінці з'явилася раніше. Прессекретар міністра закордонних справ України Гоша Тихий уточнив "Українській правді", що Україна наразі веде боротьбу, аби прибрати статус "верифікованого" у відомства окупантів.
Як відреагувало МЗС України
Перша заступниця міністра МЗС України Еміне Джапарова написала у своєму твітері, що такі дії соцмережі є неприпустимими. Джапарова створила два твіти із закликом скасувати верифікацію: англійською і кримстькотатарською мовами.
На додаток до 2 наших попередніх дзвінків, ми повторюємо, що абсолютно неприпустимо ставити так званий "МЗС Росії в Криму перевірену галочку, в той час як Міжнародна спільнота, включаючи більшість країн-членів ООН чітко говорять #CrimeaIsUkraine",
– написала Джапарова.
Джапарова написала, що твітер повинен негайно заблокувати цю сторінку.
Реакція української твітер-спільноти
Українські користувачі твітеру негативно зреагували на такі дії соцережі. У тренди піднялися хештеги #CrimeaIsUkraine і #TwitterSupportsTerorrism.
Топ хештегів у твітері 8 лютого / Скриншот
Користувачі пишуть, що розчаровані такими діями соцмережі і готові видалити свої профілі, якщо твітер не перегляне верифікацію профілю.
"Твітеряни" у своїх повідомленнях нагадають, що представництво МЗС Росії у Криму не може бути суб'єктом міжнародного права і не може визнаватися демократичною спільнотою.
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