Тут все не на місці, – Разумков про те, чому не підтримав санкції проти каналів Медведчука

Дмитро Разумков заявив, що не підтримав санкції проти каналів кума Путіна Віктора Медведчука. За словами спікера Верховної Ради, "санкції проти телеканалів – це погано".

Джерело: Бабель

Саме тому Дмитро Разумков вирішив утриматися.

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Як зазначив спікер парламенту, не важливо, кому належать ці канали.

Санкції добре там, де ми не можемо покарати за українським законодавством. А тут все не на місці. І щодо каналів – санкції це погано. Попри те, чиї вони,

– сказав Разумков.

Зауважимо, що під час засідання РНБО Разумков не підтримав застосування санкцій проти Тараса Козака. Він був єдиним із членів Ради нацбезпеки, хто утримався.

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