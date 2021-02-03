Тут все не на місці, – Разумков про те, чому не підтримав санкції проти каналів Медведчука

3 лютого 2021 , 09:00
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Дмитро Разумков заявив, що не підтримав санкції проти каналів кума Путіна Віктора Медведчука. За словами спікера Верховної Ради, "санкції проти телеканалів – це погано".

Джерело: Бабель

Саме тому Дмитро Разумков вирішив утриматися.

Важливо Канали Zik, 112 і Newsone припинили мовлення через санкції: фотодоказ

Як зазначив спікер парламенту, не важливо, кому належать ці канали.

Санкції добре там, де ми не можемо покарати за українським законодавством. А тут все не на місці. І щодо каналів – санкції це погано. Попри те, чиї вони,
– сказав Разумков.

Зауважимо, що під час засідання РНБО Разумков не підтримав застосування санкцій проти Тараса Козака. Він був єдиним із членів Ради нацбезпеки, хто утримався.

Канали Медведчука заблокували: головне

  • 2 лютого РНБО запровадили персональні санкції проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака на 5 років. Указ підписав президент Володимир Зеленський.
  • Санкції також поширили й на регіональні мовники під брендом телеканалів NewsOne, ZIK та 112. Того ж дня медведчуківські ЗМІ припинили роботу.
  • За інформацією ЗМІ, санкції зачепили навіть літаки, якими користуються Козак та Медведчук.
  • Керівництво зазначених медіа вже заявило, що буде оскаржувати це рішення в всіх можливих інстанціях.