Тут немає зрад чи перемог, – Маркарова про розмову Зеленського і Байдена

15 березня 2021 , 22:18
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Джерело:

LB

Оксана Маркарова переконана, що телефонна розмова Джо Байдена та Володимира Зеленського обов'язково відбудеться. За словами посадовиці, ключовими у цьому питанні є не терміни, а зміст.

Пані посол України у США Маркарова наголосила, що пріоритетом є те, чим саме буде наповнена особиста розмова глав двох держав.

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Тут ключове не терміни – коли хтось комусь зателефонує, – а зміст, те, чим саме буде наповнена особиста розмова глав двох держав,
– зауважила Маркарова.

Що ще сказала Маркарова

  • Телефонний дзвінок є важливим сигналом. Однак це лише частина процесу.
  • Вирішити усе у ході телефонної розмови – типова пострадянська традиція.
  • Західна практика діє інакше: спершу напрацьовується порядок денний, усі рішення вже знайдені та обговорені, а лише тоді лідери країн у процесі розмови фіналізують або роблять ці рішення публічними.
  • Наразі немає ні "зрад", ні "перемог".
  • Офіс Президента та МЗС України активно працюють, щоб встановити контакт між Байденом та Зеленським.

Розмова Зеленського та Байдена: що відомо

  • Розмову двох президентів анонсували невдовзі після інавгурації Джо Байдена. Глава МЗС України Дмитро Кулеба наголосив, що точних дат ще не визначили.
  • У The Washington Post опублікували статтю, у якій мовиться, що Байден досі не зателефонував Зеленському через ситуацію з корупцією в Україні. Журналісти наголосили: Зеленський "мусить однозначно порвати з Коломойським (Ігорем Коломойським – 24 канал) і підтримати кримінальну справу проти нього".