Тут немає зрад чи перемог, – Маркарова про розмову Зеленського і Байдена

Оксана Маркарова переконана, що телефонна розмова Джо Байдена та Володимира Зеленського обов'язково відбудеться. За словами посадовиці, ключовими у цьому питанні є не терміни, а зміст.

Пані посол України у США Маркарова наголосила, що пріоритетом є те, чим саме буде наповнена особиста розмова глав двох держав.

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Тут ключове не терміни – коли хтось комусь зателефонує, – а зміст, те, чим саме буде наповнена особиста розмова глав двох держав,

– зауважила Маркарова.

Що ще сказала Маркарова

Телефонний дзвінок є важливим сигналом. Однак це лише частина процесу.

Вирішити усе у ході телефонної розмови – типова пострадянська традиція.

Західна практика діє інакше: спершу напрацьовується порядок денний, усі рішення вже знайдені та обговорені, а лише тоді лідери країн у процесі розмови фіналізують або роблять ці рішення публічними.

Наразі немає ні "зрад", ні "перемог".

Офіс Президента та МЗС України активно працюють, щоб встановити контакт між Байденом та Зеленським.

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