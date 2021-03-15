Тут немає зрад чи перемог, – Маркарова про розмову Зеленського і Байдена
Оксана Маркарова переконана, що телефонна розмова Джо Байдена та Володимира Зеленського обов'язково відбудеться. За словами посадовиці, ключовими у цьому питанні є не терміни, а зміст.
Джерело:LB
Пані посол України у США Маркарова наголосила, що пріоритетом є те, чим саме буде наповнена особиста розмова глав двох держав.
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Тут ключове не терміни – коли хтось комусь зателефонує, – а зміст, те, чим саме буде наповнена особиста розмова глав двох держав,
– зауважила Маркарова.
Що ще сказала Маркарова
- Телефонний дзвінок є важливим сигналом. Однак це лише частина процесу.
- Вирішити усе у ході телефонної розмови – типова пострадянська традиція.
- Західна практика діє інакше: спершу напрацьовується порядок денний, усі рішення вже знайдені та обговорені, а лише тоді лідери країн у процесі розмови фіналізують або роблять ці рішення публічними.
- Наразі немає ні "зрад", ні "перемог".
- Офіс Президента та МЗС України активно працюють, щоб встановити контакт між Байденом та Зеленським.
Розмова Зеленського та Байдена: що відомо
- Розмову двох президентів анонсували невдовзі після інавгурації Джо Байдена. Глава МЗС України Дмитро Кулеба наголосив, що точних дат ще не визначили.
- У The Washington Post опублікували статтю, у якій мовиться, що Байден досі не зателефонував Зеленському через ситуацію з корупцією в Україні. Журналісти наголосили: Зеленський "мусить однозначно порвати з Коломойським (Ігорем Коломойським – 24 канал) і підтримати кримінальну справу проти нього".
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