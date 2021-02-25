Голова партії "Голос" Кіра Рудик зазначила, що з повагою ставиться до досягнень Юрія Вітренка, як менеджера. Проте призначення його віцепрем'єром – інша справа – політичного характеру.

Про це Рудик розповіла в інтерв'ю. Політикиня зазначила, що її політсила не підтримує кадрові рішення влади, адже вони мають бути на відповідальності монобільшості.

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За кадрові рішення має відповідати монобільшість

Те, що вони не можуть всередині фракції зібрати голоси за нього, це вже каже, що є питання стосовно того, що і яким чином Вітренко буде робити на своїй посаді,

– зауважила Рудик.

Деякі заяви Вітренка – політичні

Непокоїть нардепів і заява виконувача обов'язків міністра енергетики про те, що треба розігнати наглядову раду НАК "Нафтогаз України". Рудик вважає, що такі висловлювання – дуже політичні і спрямовані на те, аби назбирати за себе голоси.

Ми не можемо дозволити собі зараз призначити міністра енергетики, який займатиметься політикою замість того, щоб виконувати роботу. А ми вже бачимо, що тут дуже політична історія. Пов’язана, по-перше, із заявами про придбання російського газу, по-друге, це заяви про НАК,

– пояснила Рудик.

Великі премії – норма для бізнесу

Щодо багатомільйонної премії, яку Вітренко мав отримати за перемогу "Нафтогазу" у Стокгольмському арбітражі, то вона Рудик не дивує. Парламентарка каже, що такі великі бонуси – це норма для бізнесу. Тому за це питання Вітренка не засуджують.

"Коли людина працює у великій корпорації та виконує круту роботу, то вона може отримувати за неї те, що корпорація передбачає для своїх топменеджерів", – додала Рудик.

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