Українські туристи, що через несправність літака, не могли вилетіли з Занзібару, повернулись додому. Вони приземлились вранці 16 лютого в аеропорті "Бориспіль".

Про успішне повернення мандрівників на батьківщину повідомили у пресслужбі SkyUp.

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Літак дозаправили в Анталії

У компанії зазначили, що рейс PQ 1972 вилетів із Занзібару о 23:59, а вже близько 10:00 приземлився в Києві.

Після дозаправки та надання гарячого харчування пасажирам в Анталії, літак прибув у Бориспіль 16 лютого о 09:47. Також цим рейсом доставлено весь багаж туристів,

– повідомили у SkyUp.

У компанії подякували за допомогу у отриманні дозволів на виліт Державіаслужбі, Мінінфраструктури та МЗС Кенії та українському посольству в цій країні.

Зазначимо, що повітряне судно з українськими громадянами мало вилетіли ще о 20:00 15 лютого, проте з технічних причин виліт затримали на кілька годин.

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