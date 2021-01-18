П'ятьох українських моряків вдалося врятувати з суховантажу Arvin, який затонув 17 січня поблизу берегів провінції Бартин, що в Туреччині. Вони розповіли, що лише 5 хвилин минуло з моменту, коли судно почало тонути й до повного затоплення.

Моряки з України про те, як тонуло судно в Туреччині

Деталі того, як 17 січня в Туреччині затонуло судно, Укрінформу розповіли українські моряки, яким вдалося вижити.

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Вітер почав набирати силу з 11:00 по 11:30, хвилі досягали 6 метрів. На кораблі почули хруст, тоді оголосили сигнал тривоги,

– діляться моряки.

Далі о 12:10 відправили сигнал про те, що судно тоне. Воно затонуло швидко – приблизно за 5 хвилин.

За словами моряків, вони не прямували за маршрутом через погані погодні умови. Натомість стали на якір та очікували, коли хвилі досягатимуть 3,5 – 4 метри.

До слова, серед екіпажу були моряки, для яких цей рейс був першим, а також ті, хто на цьому судні працював вже не перший контракт. Третій механік ходив на судні протягом 7 років.

Важливо! Раніше у міністерстві закордонних справ назвали імена 5 вцілілих українців. Це – Геннадій Кравченко, Владислав Затерка, Олександр Перкати, Віталій Мережко та Віталій Качнур.

Що відомо про трагедію судна Arvin