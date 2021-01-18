Врятовані із затонулого судна українські моряки розповіли про аварію: як усе було
П'ятьох українських моряків вдалося врятувати з суховантажу Arvin, який затонув 17 січня поблизу берегів провінції Бартин, що в Туреччині. Вони розповіли, що лише 5 хвилин минуло з моменту, коли судно почало тонути й до повного затоплення.
Моряки з України про те, як тонуло судно в Туреччині
Деталі того, як 17 січня в Туреччині затонуло судно, Укрінформу розповіли українські моряки, яким вдалося вижити.
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Вітер почав набирати силу з 11:00 по 11:30, хвилі досягали 6 метрів. На кораблі почули хруст, тоді оголосили сигнал тривоги,
– діляться моряки.
Далі о 12:10 відправили сигнал про те, що судно тоне. Воно затонуло швидко – приблизно за 5 хвилин.
За словами моряків, вони не прямували за маршрутом через погані погодні умови. Натомість стали на якір та очікували, коли хвилі досягатимуть 3,5 – 4 метри.
До слова, серед екіпажу були моряки, для яких цей рейс був першим, а також ті, хто на цьому судні працював вже не перший контракт. Третій механік ходив на судні протягом 7 років.
Що відомо про трагедію судна Arvin
- Поблизу берегів Туреччини 17 січня затонуло судно Arvin.
- Воно ходить під прапором Палау, але його власником є компанія з Одеси.
- На борту перебували 10 українців та 2 громадян Росії.
- Наразі відомо, що врятувати вдалося 6 людей, загинули 2.
- Рятувальна операція триває, шукають ще 4 людей. Однак погодні умови не сприяють пошукам.
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