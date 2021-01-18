У Туреччині ідентифікували загиблих українців з судна "Арвін": деталі
У Туреччині 18 січня ідентифікували тіла 2 моряків, які загинули під час катастрофи з вантажним судном "Арвін" у Чорному морі.
Наразі зниклими безвісти вважаються 3 людей. Рятувально-пошукові заходи тривають. Про це заявив керівник консульського відділу посольства України в Турецькій Республіці Андрій Білик, повідомляє Укрінформ.
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Відбулося опізнання, підтверджено смерть двох громадян України. Пошуково-рятувальна операція не припинялася, вона триватиме і завтра,
– заявив Білик.
Що ще сказав Білик
- Погода суттєво ускладнила процес підняття на поверхню тіл загиблих.
- Довелося залучати додаткову техніку.
- Наразі тіла вже доставили до моргу місцевої лікарні.
Що відомо про катастрофу з "Арвін"
- Судно затонуло 17 січня в територіальних водах Чорного моря.
- На борту перебували 12 людей. Серед них – 10 громадян України.
- Врятувати вдалося 6 постраждалих.
- Загалом відомо про 3 жертв катастрофи.
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