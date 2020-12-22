Через пандемію коронавірусу у готелях Туреччини скасували традиційні святкування у новорічну ніч. Туристам доведеться обійтись без розважальних програм та заходів з музикою.

Готелі активно рекламували новорічні програми всупереч обмеженням

Міністерство внутрішніх справ країни оприлюднило порядок Нового року для туристів у готелях Туреччини. Про це мовиться на сайті силового відомства.

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Всупереч посиленню карантинних обмежень в країні готелі активно рекламували новорічні програми святкувань. Саме тому влада вирішила встановити такі правила:

Заборонено святкування Нового року в готелях та ресторанах: бали, концерти, вечірки, шоу.

Заборонені будь-які розважальні програми з музикою та танцями у ресторанах, житлових приміщеннях та інших залах.

Заборонені будь-які скупчення людей в ресторанах та готелях.

У Туреччині – досить жорсткий карантин

Зазначимо, що в Туреччині діють досить жорсткі карантинні обмеження. Не працюють заклади громадського харчування, страви та напої продають лише на винос.



Діє комендантська година, проте від неї звільнили туристів. Торгові центри, продуктові магазини та ринки можуть працювати виключно з 10:00 до 21:00.

Зверніть увагу! У звичайному режимі працюють ресторани при готелях та аеропортах.