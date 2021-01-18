У торговому центрі міста Бакиркей чоловік, який перебуває в процесі розлучення, через ревнощі напав із ножем на українку Анну Бутім. Сталося все 15 січня.

Постраждалу госпіталізували до лікарні з пораненнями обличчя. Про це повідомляє місцеве видання Tum-haberler.com.

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Самого ж нападника затримали. Йому інкримінують замах на вбивство.

Що відомо про напад на українку в Туреччині



Українку порізав її чоловік через ревнощі / Фото Tum-haberler.com

Після рішення жінки про розлучення, чоловік багато разів загрожував їй вбивством.

Зловмисник не знав, де мешкає жінка, але після публікації нею фото в Instagram побачив торговий центр, куди вона ходить.

За кілька днів після посту у соцмережі він побачив українку у залі ТЦ, схопив її за волосся та почав різати ножем.

Розлюченого чоловіка відтягли від постраждалої та затримали охоронці закладу. Після цього його передали поліціянтам.

Сама ж жінка каже, що зловмисник хотів її вбити, але йому не дали порізати їй горло.



Громадянину Туреччини інкримінують замах на вбивство / Фото Tum-haberler.com