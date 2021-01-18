На очах у свідків: у Туреччині чоловік порізав дружину-українку – моторошні фото 18+
У торговому центрі міста Бакиркей чоловік, який перебуває в процесі розлучення, через ревнощі напав із ножем на українку Анну Бутім. Сталося все 15 січня.
Постраждалу госпіталізували до лікарні з пораненнями обличчя. Про це повідомляє місцеве видання Tum-haberler.com.
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Самого ж нападника затримали. Йому інкримінують замах на вбивство.
Що відомо про напад на українку в Туреччині
Українку порізав її чоловік через ревнощі / Фото Tum-haberler.com
- Після рішення жінки про розлучення, чоловік багато разів загрожував їй вбивством.
- Зловмисник не знав, де мешкає жінка, але після публікації нею фото в Instagram побачив торговий центр, куди вона ходить.
- За кілька днів після посту у соцмережі він побачив українку у залі ТЦ, схопив її за волосся та почав різати ножем.
Розлюченого чоловіка відтягли від постраждалої та затримали охоронці закладу. Після цього його передали поліціянтам.
Сама ж жінка каже, що зловмисник хотів її вбити, але йому не дали порізати їй горло.
Громадянину Туреччини інкримінують замах на вбивство / Фото Tum-haberler.com
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