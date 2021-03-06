Військові в Криму дали нам час, – Турчинов пригадав, як Україна готувалась до нападу Росії

На початку 2014 року головною небезпекою була концентрація російських військ вздовж північного і східного кордону. Саме українські військові в Криму допомогли Україні підготуватися до протидії та відбиття наступу окупанта.

Про це розповів колишній голова Верховної Ради Олександр Турчинов. І додав, що наші військові на півострові фактично без зв'язку з центром протрималися близько місяця.

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Він пригадав, що дуже багато українських солдатів перейшли на бік Росії під час окупації Криму. Відтак залишилось близько 30% військовослужбовців, які не здали Україну. Вони отримали команду обороняти свою військову частину.

"Вони дали нам той час, який був необхідний, щоб підготуватись до відбиття російського наступу", – відзначив Олександр Турчинов.

Росія готувалась до вторгнення вже на материкову Україну, – Турчинов

За його словами, російський начштаб (начальник штабу – 24 канал) сконцентрував на українському кордоні дуже потужне військове угрупування – понад 200 тисяч військовослужбовців з резервами, а на прикордонних аеродромах розмістив штурмову авіацію.

Росія готувалась до вторгнення вже на материкову Україну. 1 березня 2014 року парламент РФ дав згоду на введення військ в Україну,

– повідомив політик.

Він підкреслив, у ті дні військове керівництво України очікували наступ російських військ на кількох стратегічних напрямках:

київському;

харківському;

донецькому.

Крім цього, була небезпека, що Росія піде в наступ з півострова, адже там було сконцентровано дуже багато їхніх військ – саме в напрямку Херсону й Одеси.

Втім Олександр Турчинов розповів, що Генштаб міг виставити тоді всього декілька батальйонів тактичних груп – це близько 5 тисяч військовослужбовців, які хоч якось могли виконувати бойові завдання.

Турчинов: Ми готували мобілізацію

Ексголова Верховної Ради зазначив, військове керівництво почало на початку 2014 року активно готувати мобілізацію. Однак її не можна було одразу оголосити, тому що в Україні була повністю зруйнована система військкоматів.

Вони ж серйозно готувались до війни проти нас. І російська агентура, яка фактично керувала Міноборони та Генеральним штабом в часи Януковича, знищила всю інфраструктуру, зокрема, і реєстр військового зобов'язання,

– наголосив він.

Крім цього, потрібно було навчати Збройні сили України відбивати наступ ворога.

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За словами Олександра Турчинова, фактично більшістю військових службовців тоді була молодь – 18-річні солдати строкової служби. Вони протягом року взагалі не стріляли. Тому відбулися масштабні навчання весняного призову, під час яких в екстремальних умовах готували ЗСУ до відбиття російського наступу.

"Також відновлювали нашу зброю, військову техніку, яка фактично була непридатною для використання. Щоб коли розпочнеться вторгнення на Сході, ми могли зупинити його і відбити наступ", – підсумував він.

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