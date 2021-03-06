Турчинов пояснив, чому не вдалося зберегти Крим

Джерело:24 канал
Олександр Турчинов пригадав, на початку 2014 року українська армія не була готова до захисту своєї держави. На момент окупації Криму військові повинні були з нуля захищати Україну.
За словами колишнього голови Верховної Ради, був надто обмежений інструментарій та можливості країни, яка перебувала у критичному стані. Зокрема, у важкому економічному становищі.
Читайте також Очікували допомоги Києва: чи були шанси захистити Крим від окупації
Олександр Турчинов підкреслив, Крим можна було б захистити, якби ми:
Ви знаєте, той стан, коли говорять, що Крим можна було захистити... Армія фактично на початку 2014 року була не здатна захищати свою країну,
– наголосив він.
І додав, що на момент окупації півострова на рахунку в казначействі було близько 100 тисяч гривень. Відтак надто був обмежений інструментарій, щоб його можна було використовувати.
Колишній голова Верховної Ради зауважив, чимало людей не розуміють, що головною небезпекою була повноцінна континентальна війна. У російському генштабі планували завершити повну окупацію, і зламати українських військових в Криму до 1 березня.
"Тоді, 1 березня, рішення прийняв російський парламент, і почалось континентальне вторгнення", – розповів Олександр Турчинов.
Зверніть увагу Росія буде зруйнованою, як і СРСР, – Турчинов розповів, як Україні повернути Крим
На його думку, Україна змогла тоді зламати плани Кремля і захистити нашу державу. Але Росія побачила, як вдалося придушити всі сепаратистські заколоти – від Харкова до Одеси.
Тоді вони й розпочали військову операцію на Донбасі, яка продовжується і зараз. Це реалії того часу, їх треба знати і розуміти,
– підсумував він.
Олександр Турчинов про окупацію Росією Криму: дивіться відео