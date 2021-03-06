Турчинов пояснив, чому не вдалося зберегти Крим

Олександр Турчинов пригадав, на початку 2014 року українська армія не була готова до захисту своєї держави. На момент окупації Криму військові повинні були з нуля захищати Україну.

За словами колишнього голови Верховної Ради, був надто обмежений інструментарій та можливості країни, яка перебувала у критичному стані. Зокрема, у важкому економічному становищі.

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Олександр Турчинов підкреслив, Крим можна було б захистити, якби ми:

не відмовились від нашої стратегічної (ядерної) зброї;

не пішли б на розподіл Чорноморського флоту і не створили там потужну російську базу;

не підписали Харківські угоди;

системно не знищували і не роззброювали нашу армію.

Ви знаєте, той стан, коли говорять, що Крим можна було захистити... Армія фактично на початку 2014 року була не здатна захищати свою країну,

– наголосив він.

І додав, що на момент окупації півострова на рахунку в казначействі було близько 100 тисяч гривень. Відтак надто був обмежений інструментарій, щоб його можна було використовувати.

Континентальна війна була головною небезпекою, – Турчинов

Колишній голова Верховної Ради зауважив, чимало людей не розуміють, що головною небезпекою була повноцінна континентальна війна. У російському генштабі планували завершити повну окупацію, і зламати українських військових в Криму до 1 березня.

"Тоді, 1 березня, рішення прийняв російський парламент, і почалось континентальне вторгнення", – розповів Олександр Турчинов.

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На його думку, Україна змогла тоді зламати плани Кремля і захистити нашу державу. Але Росія побачила, як вдалося придушити всі сепаратистські заколоти – від Харкова до Одеси.

Тоді вони й розпочали військову операцію на Донбасі, яка продовжується і зараз. Це реалії того часу, їх треба знати і розуміти,

– підсумував він.

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