Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру очільнику Конституційного Суду Олександру Тупицькому. Справа стосується неправдивих свідчень та підкупу свідка.

Що кажуть в ДБР

Тупицький після повідомлення про підозру ігнорує її та вдає, ніби він не підозрюваний, відвідуючи роботу. Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

До речі Тупицького не впускають у будівлю КСУ: суддя написав заяву у поліцію

Крім того, у бюро додали, що суддя перешкоджає установленню істини.

Секретаріат КСУ фактично перетворено на юридичну фірму його Голови, оскільки останній готує, друкує, реєструє, відправляє документи для глави суду, які не мають жодного відношення до конституційного судочинства, а лише пов’язані з його участю в кримінальному провадженні,

– наголосили в ДБР.

Що цьому передувало