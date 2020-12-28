Офіс генпрокурора надіслав Олександру Тупицькому повідомлення про підозру поштою. До такого кроку вдалися тому, що глава Конституційного Суду не прийшов на запланований допит.

Підозра главі КСУ поштою

Тупицькому 28 грудня надіслали повідомлення про підозру поштою. Про це повідомляє в Офіс генпрокурора повідомили Інтерфакс-Україна.

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Офіс генерального прокурора направив поштою повідомлення про підозру главі Конституційного Суду України Олександру Тупицькому у зв'язку з його неявкою в понеділок (28 грудня – 24 канал) на процесуальні дії,

– йдеться у повідомленні.

Прокурори зазначили, що глава КСУ повідомив, що не може прибути через сімейні обставини. Однак жодних документів, які б засвідчили поважність причин неявки, він не надав.

"Повідомлення про підозру вручається в день його складання, а в разі неможливості вручення надсилається поштою того самого дня", – пояснили в Офісі генпрокурора.

А повідомлення про підозру Тупицькому склали 28 грудня, тому його й надіслали поштовим зв'язком на відповідні адреси.

У чому підозрюють Тупицького

В Офісі генпрокурора також уточнили, що підозрюють голову Конституційного Суду у підкупі свідка, а також введенні в оману суду шляхом завідомо неправдивих показів свідка.

Важливо! Крім того, прокурори направили президенту клопотання про відсторонення глави КСУ з посади на 2 місяці.

Що цьому передувало