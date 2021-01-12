Олександра Тупицького президент України тимчасово відсторонив від роботи головою Конституційного Суду. Зараз суддя відпочиває в Дубаї, і там, в готелі, його зустріли активісти з України.

10 січня у ЗМІ з'явилася інформація, що Олександр Тупицький новорічно-різдвяні свята проводить у Дубаї в Об'єднаних Арабських Еміратах. І вже наступного дня з'явилося відео його зустрічі з активістами з України, яке опублікував телеграм-канал "Карточный Офис".

Детально про відпочинок Тупицького Голова КСУ поселився в королівській віллі за 300 тисяч: фото

Тупицький в Дубаї поговорив з активістом з України

Розмова у готелі Kempinski Palm Jumeirah почалася з того, що активіст поклав на стіл Тупицькому "гроші".

Від платників податків України – матеріальна допомога. Дорогий готель, а у вас маленька зарплата. І на Крим, на дачу – на рублі розміняєте,

– сказав чоловік, голос якого у відео змінено.

У відповідь суддя спокійно запропонував чоловіку присісти поруч, та, можливо, розпитати про все, що його цікавить.

Під час розмови Тупицький зазначив, що ЗМІ показують, начебто він живе у дорогих апартаментах, "яких насправді не існує". А живе він насправді геть не у віллі за 300 тисяч гривень на день.

Але скільки коштує саме його номер, суддя не сказав: "Коли приїду в Україну, все задекларую".

Як Тупицький поспілкувався з активістом з України: дивіться відео

Тупицький спробував пояснити скандал зі своєю нерухомістю в Криму

Суддя заявив, що у нього "не привалися, і не убавилося землі". А незедекларував він 126 квадратних метрів, які "наклалися" (одна ділянка на іншу). А договору купівлі-продажу на неї немає.

Саме тому суддя звернувся до НАЗК (Нацагентство зі запобігання корупції), за його словами, аби там роз'яснили, як у такій ситуації діяти.

А позбавитися цієї нерухомості Тупицький не може начебто через те, що проти нього у Росії розпочате кримінальне провадження.



Що слід пам'ятати про Олександра Тупицького та скандал навколо нього / Інфографіка 24 каналу

Та чи дізнаються українці, скільки насправді грошей витратив Тупицький в Еміратах? Про це розповіла 24 каналу виконавча директорка Центру протидії корупції Дар'я Каленюк.