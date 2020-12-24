Голову Конституційного Суду Олександра Тупицького викликають 28 грудня в Офіс Генпрокурора для проведення процесуальних дій. Згідно з інформацією ЗМІ, судді мають вручити підозру у кримінальній справі.

В Офісі Генпрокурора деталей поки не повідомляють

В Офісі Генпрокурора не уточнили, про які саме процесуальні дії мовиться. РБК-Україна з посиланням на власні джерела повідомляє, що справа стосується незаконної приватизації Зуєвського енергомеханічного заводу в Донецькій області.

До теми Завод під Донецьком й участь у суддівському шахрайстві: що показали плівки голови КСУ

Наразі співробітники ДБР прибули до будівлі Конституційного Суду. Проте повістку вручити поки не вдається, бо Тупицький перебуває у залі засідань.



Повістка Олександру Тупицькому / Фото РБК-Україна

ЗМІ оприлюднили плівки із записами розмов Тупицького

Зазначимо, що раніше "Схеми" оприлюднили плівки із записами розмов Олександра Тупицького та бізнесменом Владиславом Дрегером у 2018 році. На записах мовиться про причетність голови КСУ до суддівського шахрайства та зв'язок з Зуївським енергомеханічним заводом, що на окупованій території Донбасу.