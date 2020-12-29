Голову Конституційного Суду Олександра Тупицького відсторонили з посади на 2 місяці. Раніше Офіс генпрокурора вже направив президенту Володимиру Зеленському відповідне клопотання.

Указ про відсторонення Тупицького від посади на 2 місяці підписав президент України Володимир Зеленський. Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

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Я підписую цей указ заради відновлення справедливості та вирішення конституційної кризи,

– наголосив Зеленський.

Що відомо про схвалення цього рішення

Рішення ухвалили після отримання та опрацювання фахівцями Офісу Президента відповідного клопотання Офісу генерального прокурора про відсторонення судді КСУ Олександра Тупицького від посади строком на 2 місяці.



Зеленський підписав указ про відсторонення Тупицького / Фото пресслужба Офісу Президента

Зауважимо, що, згідно зі статтею 154 кримінально-процесуального кодексу, питання про відсторонення осіб, яких призначає президент, вирішує сам глава держави.

Водночас представник президента в КСУ Федір Веніславський зауважив: на переконання фахівців у галузі конституційного права, ні Конституція України, ні закон України про Конституційний Суд не визначають особливої процедури такої процесуальної дії, якою є відсторонення судді КСУ від виконання посадових обов’язків.



Засідання РНБО / Фото пресслужба Офісу Президента

Як відреагували у "Слузі народу"

Глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зазначив, що голові КСУ повідомили про підозру від Офісу генпрокурора за статтями, які демонструють конфлікт інтересів.

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"Звичайно, я підтримую рішення президента щодо відсторонення пана Тупицького від посади судді Конституційного Суду. У першу чергу це цілком логічне продовження того процесу, який ми почали в парламенті, коли зібрали 226 підписів народних депутатів під зверненням до КСУ із закликом добровільно піти у відставку, тому що зараз немає суспільної довіри до цієї інституції", – додав він.

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