На Тупицького досі розподіляють справи в Конституційному Суді, попри відсторонення – "Схеми"

Джерело:"Схеми"
Після того, як указом президента Володимира Зеленського скандального суддю Конституційного Суду Олександра Тупицького відсторонили з посади, на нього продовжують розподіляти справи. Таких випадків було, щонайменше, 3.
Це трапилося вже у 2021 році, після того, як Офіс генпрокурора оголосив Тупицькому про підозру. Про це йдеться у розслідуванні "КСУ: Хроніки свавілля".
Увага НАЗК склало 6 протоколів на Тупицького та ще трьох суддів КСУ
Справи на суддю Тупицького продовжували розподілятися і після того, як держохорона припинила пускати його до приміщення КСУ.
Поки відомо про 3 справи, які розподілили на суддю.
► Перша справа – це конституційна скарга від громадянина Володимира Єрьоміна. Вона надійшла 5 січня 2021 року та стосувалася відповідності Конституції окремих положень таких законів:
► 25 січня на Тупицького була розподілена ще одна скарга – від громадянина Олега Тищенка. Вона стосувалася відповідності Конституції окремих положень закону "Про Державний земельний кадастр".
► Третя справа потрапила на Тупицького 22 лютого цього року. Це конституційна скарга громадянки Наталії Калашник щодо відповідності Конституції окремих положень Господарського процесуального кодексу України.
На питання журналістів, як саме розглядає справи відсторонений суддя Тупицький (який також не має доступу до приміщень суду), у Конституційному суді повідомили:
"Автоматичний розподіл звернень до суду щодо судді Тупицького означає виконання передбачених законом №2135, регламентом та інструкцією зазначених вище заходів щодо усіх конституційних подань, звернень, скарг, що надходять до суду, з метою їхнього розподілу між усіма суддями, включаючи Тупицького".
Щобільше, журналісти встановили, що Тупицький також готує для інших суддів КСУ проєкти порядку денного. Тобто, частково це він вирішує що саме їм треба розглядати, а що – ні.Цікаво. Суддя Ігор Сліденко заявив, що "юридично голова суду – Тупицький, де-факто його обов'язки виконує Головатий".
Сам Олександр Тупицький на прохання журналістів про коментар поки не відповів.
Чи насправді "відсторонили" Тупциького: дивіться у відео програми "Схеми"