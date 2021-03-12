На Тупицького досі розподіляють справи в Конституційному Суді, попри відсторонення – "Схеми"
Після того, як указом президента Володимира Зеленського скандального суддю Конституційного Суду Олександра Тупицького відсторонили з посади, на нього продовжують розподіляти справи. Таких випадків було, щонайменше, 3.
Джерело:"Схеми"
Це трапилося вже у 2021 році, після того, як Офіс генпрокурора оголосив Тупицькому про підозру. Про це йдеться у розслідуванні "КСУ: Хроніки свавілля".
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Справи на суддю Тупицького продовжували розподілятися і після того, як держохорона припинила пускати його до приміщення КСУ.
Поки відомо про 3 справи, які розподілили на суддю.
► Перша справа – це конституційна скарга від громадянина Володимира Єрьоміна. Вона надійшла 5 січня 2021 року та стосувалася відповідності Конституції окремих положень таких законів:
- "Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні";
- закону "Про національну поліцію".
► 25 січня на Тупицького була розподілена ще одна скарга – від громадянина Олега Тищенка. Вона стосувалася відповідності Конституції окремих положень закону "Про Державний земельний кадастр".
► Третя справа потрапила на Тупицького 22 лютого цього року. Це конституційна скарга громадянки Наталії Калашник щодо відповідності Конституції окремих положень Господарського процесуального кодексу України.
Як це прокоментували у КСУ
На питання журналістів, як саме розглядає справи відсторонений суддя Тупицький (який також не має доступу до приміщень суду), у Конституційному суді повідомили:
"Автоматичний розподіл звернень до суду щодо судді Тупицького означає виконання передбачених законом №2135, регламентом та інструкцією зазначених вище заходів щодо усіх конституційних подань, звернень, скарг, що надходять до суду, з метою їхнього розподілу між усіма суддями, включаючи Тупицького".
Чим ще займається Тупицький у суді
Щобільше, журналісти встановили, що Тупицький також готує для інших суддів КСУ проєкти порядку денного. Тобто, частково це він вирішує що саме їм треба розглядати, а що – ні.
Сам Олександр Тупицький на прохання журналістів про коментар поки не відповів.
Чи насправді "відсторонили" Тупциького: дивіться у відео програми "Схеми"
Що відомо про відсторонення Тупицького: головне
- Наприкінці жовтня 2020 року КСУ визнав неконституційною статтю Кримінального Кодексу, що передбачає покарання за недостовірне декларування. Таке рішення розкритикували і українське суспільство, і міжнародні партнери.
- Офіс генерального прокурора 28 грудня 2020 року надіслав поштою повідомлення про підозру голові КСУ Олександру Тупицькому в підкупі свідка та введенні в оману суду шляхом свідомо неправдивих показів свідка.
- 29 грудня Володимир Зеленський відсторонив Олександра Тупицького з посади глави КСУ, а наприкінці лютого 2021 року зробив це знову – до 28 березня. Але суддя продовжує отримувати зарплату.
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