Олександра Тупицького, якого тимчасово відсторонили від обов'язків голови КСУ, не впускають на роботу. Такі дії він вважає незаконними, тому викликав поліцію до будівлі суду.

Тупицький написав заяву щодо перешкоджання виконанню ним службових обов'язків. Він просить поліцію з'ясувати, хто та на яких підставах перешкоджає йому працювати, повідомляє "Радіо Свобода".

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Суддя скаржиться, що "невідомі особи" не впускають його на робоче місце, посилаючись на указ президента про відсторонення Тупицького від посади в КСУ.

Довідка. 29 грудня президент Зеленський відсторонив Тупицького від посади на 2 місяці після клопотання Офісу генпрокурора. Його підозрюють у підкупі свідка та свідомо неправдивих свідченнях.

Відсторонений від обов'язків голова КСУ зауважив, що лише він як голова суду може розпоряджатися фінансами установи чи, наприклад, підписувати документи.

Тобто це призводить до блокування всього органу. Сьогодні фактично відбулося захоплення Конституційного Суду. Сюди стягнули якісь підрозділи,

– зазначив Тупицький.

Він також підкреслив, що робота судді КСУ регламентується лише Конституцією та законом "Про Конституційний суд". Мовляв, відсторонення від посади цими документами не передбачене.

Як відреагувала поліція

Правоохоронці погодилися зафіксувати звернення Олександра Тупицького, своє рішення коментувати вони відмовилися. Наразі невідомо, чи зареєструвала Нацполіція заяву судді.



Що варто знати про Олександра Тупицького / Інфографіка 24 каналу