Рішення президента України Володимира Зеленського тимчасово усунути з посади судді голову Конституційного суду України Олександра Тупицького повернуло мене у 1993 рік.

Тоді президент Росії Борис Єльцин в розпалі протистояння зі з'їздом народних депутатів відсторонив від посади голови Конституційного суду Валерія Зорькіна і призупинив діяльність самого суду. Конституційний суд Росії відновив свою роботу вже після референдуму щодо нового Основного закону країни і обрав нового голову, – пише Віталій Портников для Еспресо.

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Згодом виявилося, що цей крок Єльцина став кроком до нового російського авторитаризму. Судді засвоїли урок. Конституційний суд все більшою мірою перетворювався на інструмент президентського єдиновладдя. Саме Валерій Зорькін, який – іронія долі – повернувся у крісло голови Конституційного суду Росії – став символом сервільності конституційних суддів. І саме Зорькін провів через суд скандальне рішення, яке схвалило анексію Криму – хоча це рішення прямо суперечило Конституції Росії. Однак відповідало бажанням Володимира Путіна. Саме Путін, а не Конституція Росії, визначають рішення суду. Ось, власне, і весь підсумок 1993 року.

Зеленський наступає на граблі Єльцина

У наших умовах рішення Зеленського – при тому, що всі ми розуміємо, що Тупицький аж ніяк не ідеал судді-конституціоналіста – призведе не до авторитаризму, а до хаосу. Єльцин готовий був боротися з опонентами за допомогою сили. У Зеленського таких можливостей немає. А навіть якщо б вони і були – в Києві побоялися б їх застосувати зі страху перед реакцією Заходу.

Зеленському потрібні гроші, потрібна підтримка цивілізованого світу. І це прекрасно розуміють у Конституційному суді. Що буде робити президент, якщо судді скасують його указ? Видасть новий? Розжене суд? Здійснить державний переворот? Зрозуміло, що все це риторичні питання. Зеленському важливіше демонструвати владу, а не застосовувати її. Ніякої реальної влади в руках цієї людини немає і вже не буде.

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Втім, я не виключаю, що плодами діяльності Зеленського у майбутньому скористається інша людина, як Путін скористався наслідками діяльності Єльцина. Єльцин все ж боявся піти до кінця шляхом встановлення авторитарної диктатури, та й такий шлях суперечив його політичним принципам. А Путін не боявся нічого.

І якщо наступником Зеленського виявиться людина з авторитарними нахилами, ми ще згадаємо день відсторонення судді Тупицького.

Джерело: Еспресо