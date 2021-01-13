Голова Конституційного Суду України вже є підозрюваним, про що його належним чином проінформували. В Офісі генпрокурора наголошують, що жодних процесуальних дій в аеропорту не планують.

Офіс генпрокурора не планує нову підозру главі КСУ

Олександр Тупицький ввечері 13 січня повертається з відпочинку в Дубаї. В Офісі генпрокурора виданню Інтерфакс-Україна розповіли, що чекає главу КСУ по прибутті додому.

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Глава КСУ вже має статус підозрюваного, він був повідомлений про підозру належним способом і за законною процедурою. Тому ніяких процесуальних дій в аеропорту не планується,

– зазначили в Офісі генпрокурора.

Раніше Тупицький заявив, що йому з власних джерел стало відомо про плановане вручення підозри ввечері, 13 січня, після повернення його з родиною до Києва. Відповідну інформацію опублікувала пресслужба відомства.

Можлива нова підозра Тупицькому: що відомо

Вручення підозри в аеропорту, за словами Тупицького, є черговою спробою дискредитувати його як суддю та голову КСУ.

Крім того, суддя стверджував, що наразі підозру відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України йому не вручили.

Про те, що Тупицькому можуть висунути ще одну підозру повідомив у телеграмі колишній нардеп Сергій Лещенко. Мовиться про можливе порушення главою КСУ статті про перевищення повноважень.

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Відпочинок Тупицького: що відомо

Главу КСУ Володимир Зеленський тимчасово відсторонив від роботи.

Після цього Тупицький поїхав відпочивати у Дубаї. ЗМІ повідомляють, що зі сім'єю він проживає у королівській віллі за 300 тисяч гривень на день. У КСУ, щоправда, таку інформацію спростовують.

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Що слід пам'ятати про Олександра Тупицького та скандал навколо нього / Інфографіка 24 каналу