Тупицький – вже підозрюваний, процесуальних дій в аеропорту не буде, – Офіс генпрокурора
Голова Конституційного Суду України вже є підозрюваним, про що його належним чином проінформували. В Офісі генпрокурора наголошують, що жодних процесуальних дій в аеропорту не планують.
Офіс генпрокурора не планує нову підозру главі КСУ
Олександр Тупицький ввечері 13 січня повертається з відпочинку в Дубаї. В Офісі генпрокурора виданню Інтерфакс-Україна розповіли, що чекає главу КСУ по прибутті додому.
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Глава КСУ вже має статус підозрюваного, він був повідомлений про підозру належним способом і за законною процедурою. Тому ніяких процесуальних дій в аеропорту не планується,
– зазначили в Офісі генпрокурора.
Раніше Тупицький заявив, що йому з власних джерел стало відомо про плановане вручення підозри ввечері, 13 січня, після повернення його з родиною до Києва. Відповідну інформацію опублікувала пресслужба відомства.
Можлива нова підозра Тупицькому: що відомо
- Вручення підозри в аеропорту, за словами Тупицького, є черговою спробою дискредитувати його як суддю та голову КСУ.
- Крім того, суддя стверджував, що наразі підозру відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України йому не вручили.
- Про те, що Тупицькому можуть висунути ще одну підозру повідомив у телеграмі колишній нардеп Сергій Лещенко. Мовиться про можливе порушення главою КСУ статті про перевищення повноважень.
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Відпочинок Тупицького: що відомо
- Главу КСУ Володимир Зеленський тимчасово відсторонив від роботи.
- Після цього Тупицький поїхав відпочивати у Дубаї. ЗМІ повідомляють, що зі сім'єю він проживає у королівській віллі за 300 тисяч гривень на день. У КСУ, щоправда, таку інформацію спростовують.
- Більше про чиновника, його статки та скандальні рішення читайте за посиланням.
Що слід пам'ятати про Олександра Тупицького та скандал навколо нього / Інфографіка 24 каналу
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