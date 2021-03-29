Тупицький і Касмінін вже не мають можливості впливати на КСУ, – Веніславський

Володимир Зеленський 27 березня підписав указ про скасування призначення на посаду суддів Конституційного Суду Олександра Тупицького й Олександра Касмініна. З цього моменту вони втратили свій статус і є звичайними громадянами України.

Ці судді вже не мають можливості якось впливати на роботу КСУ. Про це розповів представник президента у Конституційному Суді та нардеп від "Слуги народу" Федір Веніславський.

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Він також підкреслив, що Тупицький і Касмінін не мають статусу судді у відставці. Адже він настає тоді, коли суддя сам пише відповідну заяву.

І пояснив, аби отримати статус судді у відставці, вони мали написати заяву, за яку повинні проголосувати 12 суддів КСУ. Але вони втратили цей статус, адже було скасовано указ про призначення.

На сьогодні вони не мають жодних можливостей якимось чином впливати на діяльність КСУ. Є звичайними громадянами і мають такі самі права,

– зазначив Веніславський.

За його словами, Тупинський і Касмінін мали достатньо вагомий вплив на Конституційний Суд. Однак після скасування указу про їхнє призначення КСУ точно працюватиме значно ефективніше, і робота там нормалізується.

Шанси оскаржити указ президента – досить примарні, – Веніславський

Федір Веніславський вважає, що Тупицький і Касмінін будуть оскаржувати рішення президента.

"Думаю, що шанси в них досить примарні. На моє переконання, юридичних підстав для того, щоб суд скасував указ президента, точно немає", – наголосив представник президента в КСУ.

Він зауважив, що Володимир Зеленський діяв відповідно до конституційних повноважень президента і закону про нацбезпеку.

Федір Веніславський про скасування указу про призначення двох суддів КСУ:

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