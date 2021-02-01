Тупицький у Верховному суді оскаржить своє відсторонення з посади

Суддя Конституційного Суду Олександр Тупицький подав позов про оскарження свого відсторонення. Раніше указ про відсторонення суді підписав президент Володимир Зеленський.
Джерело: Верховний суд, "Інтерфакс-Україна"
Позов про оскарження рішення Зеленського Тупицький подав у Верховний суд 1 лютого.
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До Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду надійшов позов, у якому позивач оспорює указ президента від 29 грудня 2020 року про відсторонення від посади судді Конституційного Суду,
– повідомили у ВСУ.
Зауважимо, раніше Тупицький кілька разів намагався потрапити у будівлю КСУ, однак його не пропускали охоронці.