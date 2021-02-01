Суддя Конституційного Суду Олександр Тупицький подав позов про оскарження свого відсторонення. Раніше указ про відсторонення суді підписав президент Володимир Зеленський.

Джерело: Верховний суд, "Інтерфакс-Україна"

Позов про оскарження рішення Зеленського Тупицький подав у Верховний суд 1 лютого.

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До Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду надійшов позов, у якому позивач оспорює указ президента від 29 грудня 2020 року про відсторонення від посади судді Конституційного Суду,

– повідомили у ВСУ.

Зауважимо, раніше Тупицький кілька разів намагався потрапити у будівлю КСУ, однак його не пропускали охоронці.

Чому Зеленський відсторонив Тупицького

27 жовтня під керівництвом Тупицького КСУ скасував кримінальну відповідальність чиновників за брехню у деклараціях.

Крім того, главу КСУ підозрюють у підкупі свідка та наданні завідомо неправдивих свідчень у справі про приватизацію Зуївського енергомеханічного заводу на Донеччині.

Коли Офіс генпрокурора викликав Тупицького на допит, той не з'явився.

Через це Зеленський на 2 місяці відсторонив суддю від роботи.

У КСУ кажуть, що так президент заблокував роботу суду.

Однак в Офісі Президента наголосили, що відсторонення Тупицького не блокує роботу КСУ, адже судді можуть ухвалювати рішення і без нього.



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