Тупицький у Верховному суді оскаржить своє відсторонення з посади
Суддя Конституційного Суду Олександр Тупицький подав позов про оскарження свого відсторонення. Раніше указ про відсторонення суді підписав президент Володимир Зеленський.
Джерело: Верховний суд, "Інтерфакс-Україна"
Позов про оскарження рішення Зеленського Тупицький подав у Верховний суд 1 лютого.
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До Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду надійшов позов, у якому позивач оспорює указ президента від 29 грудня 2020 року про відсторонення від посади судді Конституційного Суду,
– повідомили у ВСУ.
Зауважимо, раніше Тупицький кілька разів намагався потрапити у будівлю КСУ, однак його не пропускали охоронці.
Чому Зеленський відсторонив Тупицького
- 27 жовтня під керівництвом Тупицького КСУ скасував кримінальну відповідальність чиновників за брехню у деклараціях.
- Крім того, главу КСУ підозрюють у підкупі свідка та наданні завідомо неправдивих свідчень у справі про приватизацію Зуївського енергомеханічного заводу на Донеччині.
- Коли Офіс генпрокурора викликав Тупицького на допит, той не з'явився.
- Через це Зеленський на 2 місяці відсторонив суддю від роботи.
- У КСУ кажуть, що так президент заблокував роботу суду.
- Однак в Офісі Президента наголосили, що відсторонення Тупицького не блокує роботу КСУ, адже судді можуть ухвалювати рішення і без нього.
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