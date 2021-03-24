Влада понад усе: як Тупицький тримає країну в заручниках зобов'язань перед Медведчуком

Ексголова Конституційного Суду Олександр Тупицький намагається зберегти свою владу. Водночас він тримає всю країну в заручниках власних зобов'язань перед Віктором Медведчуком та партією ОПЗЖ.

Криза довкола Конституційного Суду триває вже 5 місяць. КСУ став знаряддям геополітичного реваншу, коли за поданнями Віктора Медведчука, Тараса Козака, Вадима Рабіновича, Сергія Льовочкіна та Юрія Бойка перетворився на конвеєр з ухвалення рішень.

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Саме ці рішення системно знищували антикорупційні органи та отруювали відносини України із Заходом.

Як просувається справа щодо Тупицького

Керівник Конституційного Суду Олександр Тупицький вже протягом 3 місяців відсторонений від посади. Щодо нього ведуть кілька кримінальних розслідувань, але він не хоче залишати посаду.

У результаті, Конституційний Суд й надалі перебуває в глухому куті. Однак в березні 2021 року ситуація почала хоч якось розвиватися.

Виконувач обов'язків голови КСУ Сергій Головатий підписав розпорядження про проведення спеціального пленарного засідання, щоб розглянути питання дисциплінарної відповідальності відстороненого Тупицького.



Сергій Головатий / Фото Укрінформу

Розгляд питання ініціювало Державне бюро розслідувань. Ця "дисциплінарка" – єдина можливість зняти Тупицького з посади судді, згідно з чинним законом.

Саме таким алгоритмом дій рухалися змовники на чолі з Тупицьким, коли навесні 2019 року вчинили розправу над колишнім головою суду Станіславом Шевчуком. Його також зняли через наслідки "дисциплінарки".

Саме тому Тупицький докладає усіх зусиль, щоб унеможливити "дисциплінарку" щодо себе. Коли Головатий підписав розпорядження, то через 1,5 години Тупицький скасував його як незаконне. Ексголова КСУ теж зробив це розпорядженням, перенісши питання на тиждень.

Іншими словами, Тупицький, якого відсторонив Зеленський ще наприкінці грудня 2020 року, продовжує вважати себе головою КСУ та блокує розгляд питання про своє звільнення. Водночас указом президента він просто нехтує.

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Як Тупицький спробував себе захистити

Коли наближалося вирішальне для Тупицького засідання КСУ, на якому мали почати дисциплінарне провадження проти нього, ексголова пішов ва-банк.



Олександр Тупицький / Фото "РБК-Україна"

Продовжуючи вдавати, що указ Зеленського його не стосується, Тупицький доповнив порядок денний Конституційного Суду ще одним пунктом, поставивши його перед своїм питанням.

Мовиться про невідповідність обійманій посаді вже самого судді Головатого. Звернення на засіданні КСУ вчасно організувала багаторічна "консерва" Медведчука – Дмитро Корчинський. Тож, Тупицький вніс потрібне питання у порядок денний. У результаті виникла ситуація, коли замість розгляду дисциплінарного проступку Тупицького Конституційний Суд мав зайнятися самим Головатим.

І, до речі, все це виникло через бездіяльність Головатого, який так і не прийняв на себе повноту влади в КСУ, намагаючись торгуватися за пролонгацію свого мандата представляти Україну у Венеціанській комісії на новий термін.

У підсумку, сторони розійшлися по нулях. За те, щоб почати дисциплінарну справу проти Тупицького за зверненням ДБР, проголосували лише 5 суддів КСУ, які були в опозиції до нього.

Мовиться про Сергія Головатого, Василя Лемака, Олега Первомайського, Віктора Колісника та Віктора Кичуна.

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Також КСУ одноголосно зняв з розгляду питання про перевірку судді Головатого, яку ініціював Корчинський з "Братства". Іншими словами, група Тупицького продовжує тримає оборону, "болото" орієнтується по ситуації. У підсумку, порядок денний не затвердили.

Матеріали ДБР щодо Тупицького

Тим часом, щоб переконати суддів Конституційного Суду, що Тупицький не відповідає обійманій посаді, всім членам КСУ роздали під розписку 2 томи матеріалів ДБР щодо нього. Зокрема, там мовиться про 3 епізоди:

Зуєвський завод;

публікації на сайті КCУ рішень Тупицького вже після його відсторонення, які вказують на надання їм влади;

обставини перебування Тупицького в окупованому Криму.

Плівки Тупицького

Перші 2 епізоди вже висвітлювали в пресі. Зокрема, журналісти "Схем" опублікували записи розмов Тупицького із донецьким бізнесменом Владиславом Дрегером.



Владислав Дрегер / Фото my.ua

Тема розмови стосувалася подій, які почалися на Донбасі у ще у 2006 році. Як виявилося, тоді Тупицький, будучи у статусі судді, мав безпосередній стосунок до привласнення Зуївського енергомеханічного заводу.

Начебто за допомогу в судах при розв'язанні корпоративної суперечки міноритарним акціонером заводу став чоловік на ім'я Борис Румак. Саме йому Тупицький у той період видавав довіреність на керування своїм авто на 3 роки.

У результаті, бізнесмен Дрегер так і не забрав завод під свій контроль. І, як випливає із розмови, Тупицький навіть запропонував поділити завод, який залишився на непідконтрольній Києву території, і продати його.

Тупицький ігнорував указ Зеленського

Друга справа стосується того, що Тупицький вже після публікації указу Зеленського про його відсторонення продовжував видавати розпорядження, керував печаткою Конституційного Суду та організовував публікації на сайті органу.

Такими діями він нахабно ігнорував указ президента.

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Перебування в окупованому Криму

Третя справа справа проти Тупицького відома небагатьом. Йому інкримінують перебування у окупованому Криму. В офіційних записах прикордонної служби зазначено, що Тупицький впродовж 2016 – 2017 років побував на окупованому півострові 50 та 20 днів відповідно.

Вже у 2018 році він розширив свої володіння у Кореїзі, неподалік Ялти, оформивши ще одну ділянку у свою власність, відповідно до законів Росії. При цьому в деклараціях Тупицького ані за 2018 рік, ані за 2019 немає згадки про те, що він став власником ще одного об'єкта нерухомості.



Ділянка Тупицького / Фото "Схем"

Правопорушення ексголови КСУ

У березні 2021 року голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков направив до суду 2 протоколи про адміністративне правопорушення Олександра Тупицього.

Справа в тому, що ще 1 жовтня 2020 року, майже за місяць до ухвалення відомого рішення стосовно декларацій, НАЗК направило Тупицькому запит із проханням пояснити, чому він не вказав у декларації свою ділянку в Криму, яку він отримав за законодавством держави-окупанта. За таке порушення НАЗК мало вручити судді адмінпротокол.

Вже 27 жовтня суддя проголосував за рішення, у якому, зокрема, право НАЗК складати адмінпротоколи було визнано неконституційним. Отже, Тупицький діяв в умовах реального конфлікту інтересів.

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У підсумку, коли Верховна Рада відновила право НАЗК притягати корупціонерів до відповідальності, на Тупицького осклали одразу 2 протоколи:

щодо умисного не зазначення ділянки в декларації;

щодо конфлікту інтересів.

Однак людина, на якій клейма ніде ставити, продовжує триматися за владу та ганьбити Україну на увесь світ. Скільки це ще триватиме – невідомо.

До керівництва Конституційного Суду Тупицький точно не повернеться. Його можна відстороняти від виконання повноважень до закінчення каденції у 2022 році. Втім, це означає, що КСУ теж буде паралізованим.

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