У Конча-Заспі скаржаться, що Тупицький і судді КСУ не з'їжджають з неоплачених котеджів, – ЗМІ

Суддів начебто виселили з котеджів за борги та самовільне захоплення території.

До речі Судді КСУ бідкаються, що без Тупицького не може отримати зарплат

Договори з суддями, мовляв, розірвали. Однак у відповідь вони скаржаться до районних судів і не вивозять свої речі.

Скільки боргів у Тупицького

Тупицький нібито протягом 5 місяців не платив за оренду та пів року – за комуналку. Відтак суддя заборгував близько 80 тисяч гривень.

Щоправда, після рішення про виселення глави КСУ борг погасив. Однак будинок звільнити не поспішає.

Борги інших суддів

Суддя Олександр Литвинов бутімто незаконо збільшив орендовану територію котеджу на 7 соток та заблокував роботу служби парку відпочинку. За інформацією ЗМІ, його син влаштував погром в санаторії, тому пошкодив меблі. Проте після заяви у поліції погодився відшкодувати збитки.

До слова, у Конча-Заспі орендує квартиру ще один суддя КСУ Ігор Сліденко.