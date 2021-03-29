Тупицький скликає спецзасідання КСУ через своє звільнення

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Джерело:

фейсбук-сторінка КСУ

Відсторонений від обов'язків очільник КСУ Олександр Тупицький скликає засідання, яке стосуватиметься його звільнення. Воно відбудеться 12 квітня.

Відповідне розпорядження вже підписав Тупицький. Документ опублікували на фейсбук-сторінці Конституційного Суду.

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У розпорядженні зазначено, що на засіданні буде розглядатися питання звільнення суддів Тупицького та Касмініна на підставі указу Зеленського.

Указ Зеленського щодо Тупицького

  • Володимир Зеленський скасував указ президента-втікача Януковича про призначення Олександра Тупицького та Олександра Касмініна суддями КСУ.
  • У документі мовиться про те, що "окремі судді КСУ, призначені Януковичем, продовжуючи виконувати свої повноваження, створюють загрозу нацбезпеці України".
  • Коментуючи скасування указів щодо суддів КСУ, глава держави підкреслив, що Тупицький та Касмінін можуть "відправлятися на заслужений відпочинок".
  • Представник Володимира Зеленського в КСУ Федір Веніславський запевнив, що це рішення є законним і виданим в рамках повноважень президента.