Тупицький просить Раду розглянути питання про "блокування" роботи КСУ

Олександр Тупицький 27 січня попросив Верховну Раду виправити ситуацію з нібито заблокованою діяльністю Конституційного Суду України. Відповідне прохання Тупицький адресував спікеру Дмитру Разумкову.
Джерело: Конституційний Суд України
Тупицький просить негайно взяти ситуацію з КСУ під парламентський контроль.
Актуально Скандали з Тупицьким: чи вирішить звільнення глави КСУ конституційну кризу
Окрім того, відсторонений з посади глави КСУ Тупицький обурений діями працівників Управління державної охорони. Вони вже декілька днів не впускають Тупицького у будівлю суду.
Що ще каже Тупицький
- У діяльність КСУ незаконно втрутилися.
- Окрім того, на суддів КСУ чинять тиск та не дають їм виконувати свої обов'язки.
Відсторонення Тупицького: що відомо
- Тупицького з посади глави КСУ на 2 місяці відсторонив президент Володимир Зеленський.
- Це сталося після того, як Тупицький проігнорував виклик в Офіс генпрокурора. Главу КСУ підозрюють у підкупі свідка та наданні завідомо неправдивих свідчень. Мовиться про приватизацію Зуївського енергомеханічного заводу на Донеччині.
- В Офісі Президента наголосили, що відсторонення Тупицького не блокує роботу КСУ. Судді можуть ухвалювати рішення і без Тупицького.
- Водночас у КСУ наполягають: Тупицький має виконувати, оскільки на це його уповноважили судді.
- Тупицький написав Зеленському відкритого листа з проханням розблокувати діяльність КСУ.
Що відомо про Тупицького / Інфографіка 24 каналу