Тупицький просить Раду розглянути питання про "блокування" роботи КСУ

27 січня 2021 , 22:11
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Олександр Тупицький 27 січня попросив Верховну Раду виправити ситуацію з нібито заблокованою діяльністю Конституційного Суду України. Відповідне прохання Тупицький адресував спікеру Дмитру Разумкову.

Джерело: Конституційний Суд України

Тупицький просить негайно взяти ситуацію з КСУ під парламентський контроль.

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Окрім того, відсторонений з посади глави КСУ Тупицький обурений діями працівників Управління державної охорони. Вони вже декілька днів не впускають Тупицького у будівлю суду.

Що ще каже Тупицький

  • У діяльність КСУ незаконно втрутилися.
  • Роботу суду заблокували.
  • Окрім того, на суддів КСУ чинять тиск та не дають їм виконувати свої обов'язки.

Відсторонення Тупицького: що відомо

  • Тупицького з посади глави КСУ на 2 місяці відсторонив президент Володимир Зеленський.
  • Це сталося після того, як Тупицький проігнорував виклик в Офіс генпрокурора. Главу КСУ підозрюють у підкупі свідка та наданні завідомо неправдивих свідчень. Мовиться про приватизацію Зуївського енергомеханічного заводу на Донеччині.
  • В Офісі Президента наголосили, що відсторонення Тупицького не блокує роботу КСУ. Судді можуть ухвалювати рішення і без Тупицького.
  • Водночас у КСУ наполягають: Тупицький має виконувати, оскільки на це його уповноважили судді.
  • Тупицький написав Зеленському відкритого листа з проханням розблокувати діяльність КСУ.


Що відомо про Тупицького / Інфографіка 24 каналу