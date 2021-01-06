Тупицький приземлився в Дубаї, – Лещенко
Глава Конституційного Суду Олександр Тупицький 6 січня, ймовірно, прилетів до столиці Об'єднаних Арабськиї Еміратів – Дубая.
Тупицький нібито прилетів рейсом "Київ – Дубаї PQ 481". Суддю побачили інші пасажири, повідомив журналіст Сергій Лещенко у телеграмі.
Важливо Питання про відсторонення не розглядається, – КСУ про Тупицького
Як повідомляють пасажири рейсу Київ-Дубаї PQ 481, разом з ними в жарких Еміратах 6 січня приземлився глава Конституційного суду Олександр Тупицький,
– написав Лещенко.
Відсторонення Тупицького: що відомо
- Оскільки Тупицький фігурує у відкритому кримінальному провадженні, його на 2 місяці відсторонили з посади глави КСУ.
- У президента Володимира Зеленського наголосили, що в іншому випадку це могло б перешкоджати слідству.
- Натомість у КСУ не визнають відсторонення свого очільника.
- До речі, суд може нормально функціонувати без глави. Крім Тупицького, у КСУ є 14 суддів.
Детальніше Тупицького відсторонили з посади судді КСУ
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