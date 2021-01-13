Тимчасово відсторонений від обов'язків голова КСУ Олександр Тупицький повернувся до України. Він прилетів до Борисполя з ОАЕ, де відпочивав з сім'єю.

Журналісти чекали Тупицького на першому поверсі аеропорту, проте він залишив будівлю через верхній поверх, про це повідомляє телеграм-канал PavlovskyNews.

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Пасажири, які летіли разом з Тупицьким рейсом з ОАЕ, сфотографували його за столиком у Дубаї перед вильотом. Вони й повідомили журналістам у "Борисполі", що суддя одним з перших покинув аеропорт.



Тупицький в аеропорту у Дубаї / Фото з телеграм-каналу PavlovskyNews

Зауважимо, що перед вильотом голова КСУ заявив, що за участю окремих ЗМІ та громадських активістів у аеропорті "планується публічне шоу з інсценуванням вручення йому підозри".

Натомість в Офісі генпрокурора запевнили, що жодних процесуальних дій в аеропорту не планують. Адже Тупицький вже має статус підозрюваного та знає про це.

Що відомо про відпочинок Тупицького

Президент Зеленський своїм указом на 2 місяці відсторонив главу КСУ Тупицького від посади. Після цього той поїхав відпочивати в ОАЕ.

В готелі з Тупуцький трапився цікавий інцидент. Його зустріли активісти з України та кинули на стіл судді "матеріальну допомогу".

За даними ЗМІ, він разом з сім'єю поселився у розкішній віллі з 4 спальнями та басейном, яка обходиться у 300 тисяч гривень на день.

У КСУ цю інформацію спростували. Там запевнили, що весь відпочинок обійшовся Тупицькому у менше ніж 250 тисяч гривень.



Що відомо про Тупицького / Інфографіка 24 каналу