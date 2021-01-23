Голову Конституційного суду вже кілька днів не пускають до будівлі КСУ. Все через те, що раніше президент Володимир Зеленський відсторонив Олександра Тупицького від посади. Тепер суддя вирішив позиватися до Окружного адмінсуду Києва.

Відповідний позов надійшов до ОАСК 19 січня 2021. Про це повідомляє портал Судової влади.

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Предметом позову є "заборона вчиняти дії". Відомо, що наразі у справі не призначено склад суду. Планується, що її розглядатиме суддя Ярослава Добрянська.

Зауважимо, що 19 січня у Конституційному Суді повідомили, що працівники Управління держохорони без повідомлення про причини вкотре не допустили голову Тупицького до приміщення суду та робочого кабінету.

Тупицький вважає це "черговою спробою протиправного втручання у діяльність голови Конституційного Суду України, перешкоджанням виконанню ним своїх службових обов'язків".

Чому Тупицького не пускають до КСУ

Генеральна прокуратура підозрює Тупицького у вчиненні впливу на свідка шляхом підкупу, а також у наданні завідомо неправдивих свідчень. Справа стосується приватизації Зуївського енергомеханічного заводу в Донецькій області.

а також у наданні завідомо неправдивих свідчень. Справа стосується приватизації Зуївського енергомеханічного заводу в Донецькій області. Після цього президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення на 2 місяці Олександра Тупицького від посади судді КСУ.

на 2 місяці Олександра Тупицького від посади судді КСУ. У КС зазначили, що хоча Президент відсторонив Тупицького від посади судді КСУ, водночас адміністративні функції як голови суду він має виконувати, оскільки на це його уповноважили судді КСУ.

Зауважимо, що днями написав президенту Володимиру Зеленському відкритого листа. У нього Тупицький попросив "розблокувати роботу КСУ".



Хто такий Олександр Тупицький / Інфографіка 24 каналу