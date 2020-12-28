Голова Конституційного Суду Олександр Тупицький не з'явився до Офісу генерального прокурора, де йому мали вручити підозру. Тому її відправили поштою.

Голова правління Фундації DEJURE Михайло Жернаков відзначив, що потрібно запитати Президента України Володимира Зеленського та його Офіс, скільки ще триватиме така гра у хованки. Таку думку він висловив в ефірі 24 каналу.

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Гра у хованки з Тупицьким

За його словами, є відповідні процесуальні можливості органів слідства. Проте залишається питання, чи вони скористаються ними.

Це ж не запрошення на Новий рік чи новорічну вечірку, що можна не прийти. Покликали – не прийшов, і нічого страшного,

– зазначив Жернаков.

Він відзначив, що той механізм, який зараз застосували (звернулися до президента про відсторонення) не дієвий. Адже закону про президента взагалі немає. Ба більше, всі механізми підзвітності судової влади наразі є мертвими.

Судова влада – безконтрольна

Судова влада, як сказав експерт, є абсолютно безконтрольною: "Можна на чорне написати біле, нікуди не з'явитися і нікому за це нічого не буде". Органи слідства повинні самі визначити, що робити з Тупицьким: чи застосовувати привід, чи є для цього підстави, чи оголошувати його в розшук.

Зверніть увагу! За повідомленням Офісу генпрокурора, голову Конституційного Суду підозрюють у підкупі свідка, а також у введенні в оману суду шляхом завідомо неправдивих показів свідка. За інформацією ЗМІ, справа проти Тупицького стосується Зуївського енергомеханічного заводу, що на окупованій території Донбасу.