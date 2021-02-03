Тупицький отримує зарплату попри відсторонення з посади

Голова Конституційного Суду Олександр Тупицький наразі відсторонений з посади. Попри це суддя продовжує отримувати заробітну плату в повному обсязі.

Джерело: "Українські новини"

Наразі голова КСУ працює дистанційно. Про це Конституційний Суд повідомив на запит видання.

Читайте також Тупицький просить Раду розглянути питання про "блокування" роботи КСУ

У зв'язку з недопущенням глави суду працівниками УДО до робочого кабінету, наразі Тупицький змушений виконувати службові обов'язки в режимі дистанційної роботи, яка впроваджена у КСУ на період дії карантину,

– мовиться у повідомленні.

У КСУ зауважили, що дистанційна робота передбачає оплату праці в повному обсязі і в строки, відповідно до закону.



КСУ про роботу Тупицького

Скільки заробляє Тупицький Глава КСУ за 2020 рік заробив понад 3,7 мільйона гривень. Середній розмір зарплати Тупицького становив 309 586,25 гривні. До речі, це у кілька разів більше ніж заробляють міністри та прем'єр Денис Шмигаль. Такі дані повідомили у КСУ на запит Глава КСУ за 2020 рік заробив понад 3,7 мільйона гривень. Середній розмір зарплати Тупицького становив 309 586,25 гривні. До речі, це у кілька разів більше ніж заробляють міністри та прем'єр Денис Шмигаль. Такі дані повідомили у КСУ на запит "Радіо Свободи"

Відсторонення Тупицького: головне

Суддю підозрюють у підкупі свідка та наданні завідомо неправдивих свідчень у справі про приватизацію Зуївського енергомеханічного заводу на Донеччині.

Офіс генпрокурора викликав Тупицького на допит, однак той не прийшов.

Президент Володимир Зеленський на 2 місяці відсторонив суддю від роботи.

Тупицький обурився таким рішення глави держави. У КСУ заявили, що їхню роботу заблокували.

Голова КСУ вирішив оскаржити указ Зеленського у Верховному суді.



Головне про Тупицького / Інфографіка 24 каналу