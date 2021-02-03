Тупицький отримує зарплату попри відсторонення з посади
Голова Конституційного Суду Олександр Тупицький наразі відсторонений з посади. Попри це суддя продовжує отримувати заробітну плату в повному обсязі.
Джерело: "Українські новини"
Наразі голова КСУ працює дистанційно. Про це Конституційний Суд повідомив на запит видання.
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У зв'язку з недопущенням глави суду працівниками УДО до робочого кабінету, наразі Тупицький змушений виконувати службові обов'язки в режимі дистанційної роботи, яка впроваджена у КСУ на період дії карантину,
– мовиться у повідомленні.
У КСУ зауважили, що дистанційна робота передбачає оплату праці в повному обсязі і в строки, відповідно до закону.
Скільки заробляє ТупицькийГлава КСУ за 2020 рік заробив понад 3,7 мільйона гривень. Середній розмір зарплати Тупицького становив 309 586,25 гривні. До речі, це у кілька разів більше ніж заробляють міністри та прем'єр Денис Шмигаль. Такі дані повідомили у КСУ на запит "Радіо Свободи".
Відсторонення Тупицького: головне
- Суддю підозрюють у підкупі свідка та наданні завідомо неправдивих свідчень у справі про приватизацію Зуївського енергомеханічного заводу на Донеччині.
- Офіс генпрокурора викликав Тупицького на допит, однак той не прийшов.
- Президент Володимир Зеленський на 2 місяці відсторонив суддю від роботи.
- Тупицький обурився таким рішення глави держави. У КСУ заявили, що їхню роботу заблокували.
- Голова КСУ вирішив оскаржити указ Зеленського у Верховному суді.
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