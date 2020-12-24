Олександра Тупицького 28 грудня 2020 року викликають до Офісу генерального прокурора. У відповідь глава Конституційного Суду підготував низку клопотань.

У КСУ підтвердили, що 24 грудня отримали повістку про виклик Олександра Тупицького. Про це повідомляє пресслужба Конституційного Суду.

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Наразі головою суду з огляду на отриману повістку підготовлено низку клопотань до Офісу генерального прокурора,

– йдеться у повідомленні.

У КСУ додали, що результати розгляду клопотань повинні бути враховані під час процесуальної дії. Мова йде про повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення відповідно до вимог чинного законодавства.

Тупицького викликали в Офіс генпрокурора: основне