Тупицький отримав повістку в Офіс генпрокурора: що глава КСУ зробив у відповідь
Олександра Тупицького 28 грудня 2020 року викликають до Офісу генерального прокурора. У відповідь глава Конституційного Суду підготував низку клопотань.
У КСУ підтвердили, що 24 грудня отримали повістку про виклик Олександра Тупицького. Про це повідомляє пресслужба Конституційного Суду.
Читайте також "Плівки" Тупицького дають підстави для його відсторонення, – представник Зеленського у КСУ
Наразі головою суду з огляду на отриману повістку підготовлено низку клопотань до Офісу генерального прокурора,
– йдеться у повідомленні.
У КСУ додали, що результати розгляду клопотань повинні бути враховані під час процесуальної дії. Мова йде про повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення відповідно до вимог чинного законодавства.
Тупицького викликали в Офіс генпрокурора: основне
- Раніше програма "Схеми" оприлюднила розслідування про ймовірне суддівське шахрайство Тупицького.
- Журналісти з'ясували, що глава КСУ у 2006 – 2010 роках був причетний до заволодіння майном заводу в Зугресі Донецької області.
- ЗМІ пишуть, що викликають Тупицького для вручення підозри.
Поділитися новиною