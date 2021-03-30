До Касаційного адміністративного суду 29 березня надійшов позов про скасування указу Володимира Зеленського. Мовиться про рішення президента скасувати рішення, яким президент-втікач Віктор Янукович призначив на посаду судді КСУ Олександра Тупицького.

Відомо, що позивачами виступили Олександр Тупицький та Олександр Касмінін. Раніше Тупицький вже назвав указ Зеленського "протиправним та незаконним".

Важливо Тупицький скликає спецзасідання КСУ через своє звільнення

Реєстраційний номер справи – №9901/96/21. У ньому Тупицький та Касмінін оскаржує указ Володимира Зеленського від 27 березня 2021 року.

Про який указ мовиться

27 березня Володимир Зеленський скасував указ Віктора Януковича від 14 травня 2014 року. Цим указом президент-втікач призначив Олександра Тупицького та Олександра Касмініна суддями КСУ.

Представник Володимира Зеленського в КСУ Федір Веніславський запевнив, що це рішення є законним і виданим в рамках повноважень президента.

Раніше, коментуючи скасування указів щодо суддів КСУ, глава держави підкреслив, що Тупицький та Касмінін можуть "відправлятися на заслужений відпочинок".