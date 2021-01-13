Голова Конституційного Суду України Олександр Тупицький зараз відпочиває в Дубаї. Він заявив, що після повернення з відпочинку до Києва, йому планують вручити підозру просто в аеропорту.

Заява Тупицького

Глава КСУ очікує на так зване "публічне шоу". Про це йдеться в заяві, яку оприлюднили на офіційному сайті відомства.

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Як мовиться в повідомленні, Тупицькому стала відома певна інформація "з достовірних йому джерел з посиланням на Офіс Президента". Він вважає, що коли ввечері 13 січня після повернення з родиною до Києва в аеропорт, то його зустрінуть ЗМІ та громадські активісти.

Планується проведення публічного "шоу" з інсценуванням вручення підозри,

– йдеться у заяві.

На переконання Тупицького, так хочуть дискредитувати його як суддю. Крім цього, заблокувати діяльність Конституційного Суду через низку суспільно значущих справ, зокрема і щодо ринку землі.

Підозра Тупицькому: що відомо

Про те, що голові Конституційного Суду можуть висунути ще одну підозру повідомив на своєму телеграм-каналі колишній нардеп Сергій Лещенко. Мовиться про можливе порушення Тупицьким статті про перевищення повноважень.

А саме: він провів збори суддів і сам себе відправив у відпустку, перебуваючи в статусі відстороненого. Це означає, що він не вважає себе ні підозрюваним, ні відстороненим від посади. Так, Тупицький видав розпорядження, вже не маючи на це повноважень.



Розпорядження про відпустку / Фото зі сайту Конституційного Суду

Відпочинок Тупицького: що відомо

Главу КСУ президент України тимчасово відсторонив від роботи.

Після цього Тупицький поїхав відпочивати у Дубаї. ЗМІ повідомляють, що зі сім'єю він проживає у королівській віллі за 300 тисяч гривень на день. У КСУ, щоправда, це кинулись спростовувати.

Конституційний Суд звинуватив Зеленського у перевищенні повноважень і у втручанні у його роботу.

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Що слід пам'ятати про Олександра Тупицького та скандал навколо нього / Інфографіка 24 каналу