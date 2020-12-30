У Зеленського наполягають, що Олександр Тупицький не має повноважень судді КСУ і не має права скликати спеціальне засідання. Він не зможе виконувати обов'язки упродовж двох місяців.

Тупицький не має повноважень скликати спеціальне засідання Конституційного Суду. Про це заявив представник очільника держави в КСУ Федір Веніславський, повідомили на сайті президента.

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Як у Зеленського коментують заяву КСУ

Веніславський наголосив, що за законом про КСУ, спеціальне пленарне засідання може бути скликане винятково головою КСУ або особою, яка виконує його повноваження.

Важливо! Раніше Тупицькому оголосили підозру в здійсненні впливу на свідка шляхом підкупу і в наданні свідомо неправдивих показів свідка. Глава КСУ не прийшов 28 грудня в Офіс генпрокурора для вручення повідомлення про підозру. Тому її надіслали поштою.

Вимушений крок

Представник Зеленського в КСУ назвав відсторонення Тупицького з посади судді – фактично вимушеним кроком. Мета президента України – встановити істину під час досудового розслідування кримінальної справи.

"Він не може брати участь у засіданнях Конституційного Суду, він не може брати участь в інших заходах, які відбуваються у КСУ", – додав Веніславський.

Представник Президента в КСУ зауважив, що роз'яснення щодо порядку відсторонення від посади судді Конституційного Суду, розміщене на офіційному сайті, також не має жодних юридичних наслідків. Юридичний департамент, який підписався як автор такого роз'яснення, не має повноважень давати жодних роз'яснень щодо офіційного тлумачення тих чи інших норм чинного законодавства, якою є стаття 154 КПК.

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