Тупицький написав листа Зеленському і попросив пустити його до КСУ
Очільник Конституційного Суду Олександр Тупицький написав президенту Володимиру Зеленському відкритого листа. У нього Тупицький попросив "розблокувати роботу КСУ".
Лист голови Конституційного суду оприлюднили 21 січня. Про це повідомляє сайт КСУ.
Важливо "Не подобається, є суд": у "Слузі народу" відповіли скандальному Тупицькому
У відкритому листі Тупицький поскаржився, що співробітники Управління державної охорони не пускають його до будівлі суду. Також очільник КСУ нагадав, що Конституція не дає президенту України права відсторонювати з посади суддів Конституційного Суду.
У КС зазначили, що рішення про звільнення судді з посади ухвалюється виключно Конституційним Судом на спеціальному пленарному засіданні, і жоден інший орган чи посадова особа не можуть ухвалити таке рішення замість нього.
Справа Тупицького: головне
- Суддю КСУ підозрюють у неправдивих свідченнях та підкупі свідка у справі Зуївського енергомеханічного заводу, розташованого на окупованій території Донбасу.
- 28 грудня 2020 року Тупицький мав прийти до Офісу генпрокурора для проведення процесуальних дій. Однак суддя не з'явився, тому підозру йому надіслали поштою.
- Зауважимо, саме під керівництвом Тупицького КСУ скасував закон про відповідальність за брехню в деклараціях.
Поділитися новиною