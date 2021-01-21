Очільник Конституційного Суду Олександр Тупицький написав президенту Володимиру Зеленському відкритого листа. У нього Тупицький попросив "розблокувати роботу КСУ".

Лист голови Конституційного суду оприлюднили 21 січня. Про це повідомляє сайт КСУ.

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У відкритому листі Тупицький поскаржився, що співробітники Управління державної охорони не пускають його до будівлі суду. Також очільник КСУ нагадав, що Конституція не дає президенту України права відсторонювати з посади суддів Конституційного Суду.

У КС зазначили, що рішення про звільнення судді з посади ухвалюється виключно Конституційним Судом на спеціальному пленарному засіданні, і жоден інший орган чи посадова особа не можуть ухвалити таке рішення замість нього.

Зверніть увагу! Раніше президент підписав указ про відсторонення Олександра Тупицького від посади судді Конституційного Суду строком на 2 місяці.

Справа Тупицького: головне

Суддю КСУ підозрюють у неправдивих свідченнях та підкупі свідка у справі Зуївського енергомеханічного заводу, розташованого на окупованій території Донбасу.

та у справі Зуївського енергомеханічного заводу, розташованого на окупованій території Донбасу. 28 грудня 2020 року Тупицький мав прийти до Офісу генпрокурора для проведення процесуальних дій. Однак суддя не з'явився, тому підозру йому надіслали поштою.

Зауважимо, саме під керівництвом Тупицького КСУ скасував закон про відповідальність за брехню в деклараціях.



Хто такий Олександр Тупицький / Інфографіка 24 каналу