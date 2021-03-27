Вже не судді: Тупицький і Касмінін втратили довічне забезпечення
Судді КСУ Олександр Тупицький і Олександр Касмінін 27 березня втратили не лише всі свої повноваження, але й право на довічне забезпечення. Це відбулося, коли президент Володимир Зеленський скасував указ Віктора Януковича про призначення Тупицького і Касмініна.
Джерело:24 канал
Народний депутат від "Слуги народу" Федір Веніславський в ефірі одного з телеканалів розповів, що відтепер Тупицький і Касмінін є звичайними громадянами України.
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Ці 2 суддів КСУ (Тупицький і Касмінін – 24 канал) втратили статус судді, тобто вони вже не мають взагалі ніяких повноважень, вони є звичайними громадянами України,
– наголосив Веніславський.
За словами "слуги", усі, хто вважають, що їхні права порушили незаконними рішеннями, можуть діяти у судовому порядку. Це передбачає Конституція.
Веніславський наголосив, що оскаржувати укази Президента України можна у Верховному Суді.
Рішення Зеленського: головне
- 27 березня Володимир Зеленський скасував указ експрезидента-втікача Віктора Януковича про призначення на посаду суддів Конституційного Суду Олександра Тупицького та Олександра Касмініна.
- За словами Зеленського, вони "можуть відправлятися на заслужений відпочинок".
- Веніславський також нагадав, що Тупицький у 2014 році підтримав окупацію Криму.
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