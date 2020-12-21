В понеділок, 21 грудня, центральні території України вкриє туманом. Загалом цей день мине без істотних опадів.

Попередження про погану видимість на дорогах

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Про туман та низьку видимість попереджають у ДСНС, посилаючись на дані Укргідрометцентру. Видимість сягатиме 200 – 500 метрів, що належить до 1 рівня небезпечності.

Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць,

– мовиться у повідомленні.

Зверніть увагу! Прогноз погоди у містах України на понеділок, 21 грудня, ви можете прочитати за цим посиланням.

В яких областях України буде туман

У Київській;

Житомирській;

Чернігівській;

Полтавській;

Черкаській;

Кіровоградській;

Вінницькій;

Хмельницькій;

Чернівецькій;

Закарпатській областях.



В яких областях України буде туман / Фото Укргідрометцентру

Поради водіям