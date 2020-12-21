Туман в Україні: водіїв попереджають про небезпеку на дорозі
В понеділок, 21 грудня, центральні території України вкриє туманом. Загалом цей день мине без істотних опадів.
Попередження про погану видимість на дорогах
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Про туман та низьку видимість попереджають у ДСНС, посилаючись на дані Укргідрометцентру. Видимість сягатиме 200 – 500 метрів, що належить до 1 рівня небезпечності.
Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць,
– мовиться у повідомленні.
В яких областях України буде туман
- У Київській;
- Житомирській;
- Чернігівській;
- Полтавській;
- Черкаській;
- Кіровоградській;
- Вінницькій;
- Хмельницькій;
- Чернівецькій;
- Закарпатській областях.
В яких областях України буде туман / Фото Укргідрометцентру
Поради водіям
- Під час туману рекомендується одночасно увімкнути протитуманні фари та світло ближніх фар.
- Дотримуватися безпечної швидкості руху та дистанції.
- Не виконувати різких маневрів.
- Перед пішохідними переходами завчасно знизити швидкість транспортного засобу.
- Під час вимушеної зупинки на дорозі, увімкнути аварійну світлову сигналізацію.
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