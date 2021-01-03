Низька видимість на дорогах: водіїв попереджають про густий туман
Україну 4 січня огорне густий туман. Водіїв просять бути обережними, адже видимість на дорогах буде низькою.
Туманно буде у більшості регіонів України, окрім, хіба що, північних областей. Про це інформує пресслужба ДСНС.
Дивіться також Прогноз погоди на 4 січня: дощі й сонце розділять Україну
Видимість на дорогах буде обмежена та становитиме 200 – 500 метрів. У зв’язку з цим позначений перший рівень небезпеки, жовтий.
Через туман на деяких ділянках доріг може бути порушення руху транспорту.
Де в Україні буде туманно 4 січня / Карта Укргідрометцентру
Взагалі погода в Україні 4 січня буде різною для різних областей. Поки на Заході дощитиме, на Півдні, Сході й у частині центральних областей буде сонячно.
Загалом, за прогнозами синоптиків, погода у січні буде значно теплішою ніж у попередні роки. Різдво в Україні буде незвичним і по-весняному теплим. Натомість одразу після свят вдарять морози. Втім надовго у нашій країні вони не затримаються.
Поділитися новиною