Україну 4 січня огорне густий туман. Водіїв просять бути обережними, адже видимість на дорогах буде низькою.

Туманно буде у більшості регіонів України, окрім, хіба що, північних областей. Про це інформує пресслужба ДСНС.

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Видимість на дорогах буде обмежена та становитиме 200 – 500 метрів. У зв’язку з цим позначений перший рівень небезпеки, жовтий.

Через туман на деяких ділянках доріг може бути порушення руху транспорту.



Де в Україні буде туманно 4 січня / Карта Укргідрометцентру

Взагалі погода в Україні 4 січня буде різною для різних областей. Поки на Заході дощитиме, на Півдні, Сході й у частині центральних областей буде сонячно.

Загалом, за прогнозами синоптиків, погода у січні буде значно теплішою ніж у попередні роки. Різдво в Україні буде незвичним і по-весняному теплим. Натомість одразу після свят вдарять морози. Втім надовго у нашій країні вони не затримаються.