Туалет, душ та інші фішечки: в потязі Укрзалізниці можна проїхатися з комфортом – фото

Укрзалізниця пропонує своїм пасажирам скористатися і вагонами підвищеного комфорту. Один із таких курсує у складі потяга Запоріжжя – Київ. Коштує це задоволення за повним маршрутом 1 299 і 648 гривень залежно від часу поїздки.
Про це розповів транспортний блогер Олег Васильєв. Також він опублікував відповідні фото.
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Як пояснив Олег, під час нічних рейсів – це спальний вагон СВ на 2 дві особи, а вдень – 1 клас із сидячими місцями. Тому і така різниця в ціні.
Додамо, що наразі на маршруті Запоріжжя – Київ – лише один такий вагон. Має він нульову нумерацію.
Елітне купе з душем і туалетом в потязі Укрзалізниці / Фото Олега Васильєва
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