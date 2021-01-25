Укрзалізниця пропонує своїм пасажирам скористатися і вагонами підвищеного комфорту. Один із таких курсує у складі потяга Запоріжжя – Київ. Коштує це задоволення за повним маршрутом 1 299 і 648 гривень залежно від часу поїздки.

Чим вражає вагон підвищеного комфорту від Укрзалізниці

Про це розповів транспортний блогер Олег Васильєв. Також він опублікував відповідні фото.

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Як пояснив Олег, під час нічних рейсів – це спальний вагон СВ на 2 дві особи, а вдень – 1 клас із сидячими місцями. Тому і така різниця в ціні.

Що є у такому вагоні

умивальник,

урна,

розетки на 220 вольт,

шафа для одягу,

монітор,

вакуумні туалети,

душова кабіна.

Додамо, що наразі на маршруті Запоріжжя – Київ – лише один такий вагон. Має він нульову нумерацію.

Елітне купе з душем і туалетом в потязі Укрзалізниці / Фото Олега Васильєва

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