Центральна виборча комісія звернулася до Донецької та Луганської облдержадміністрацій щодо можливості проведення місцевих виборів 28 березня 2021 року. Голосування відбуватиметься на окремих територіях цих областей.

Що заявили у ЦВК

Комісія 5 січня звернулася до Донецької та Луганської ОДА – ОВЦА, аби ті сказали, чи можуть провести вибори 28 березня. Про це повідомили на сайті ЦВК.

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Висновки щодо можливості проведення виборів облдержадміністрації повинні надати не пізніше 12:00 15 січня 2021 року.

До переліку громад (де відбудуться вибори – 24 канал) входять 10 сільських, селищних, міських територіальних громад Бахмутського, Волноваського, Маріупольського і Покровського районів Донецької області та 8 – Сєвєродонецького і Щастинського районів Луганської області,

– розповіли у ЦВК.

У Комісії додали, що 8 серпня 2020 року ЦВК, на підставі висновків Донецької та Луганської ОДА – ОВЦА, встановила неможливість проведення місцевих виборів

"Таким чином перші місцеві вибори 25 жовтня 2020 року у вказаних територіальних громадах не було проведено. А відтак – виборчі права громадян не реалізовані", – зауважили у ЦВК.

Зауважимо, ЦВК повинна ухвалити рішення про призначення місцевих виборів на Донбасі не пізніше 17 січня 2021 року.

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