Місцеві вибори на Донбасі: ЦВК пропонує провести голосування 28 березня 2021 року
Центральна виборча комісія звернулася до Донецької та Луганської облдержадміністрацій щодо можливості проведення місцевих виборів 28 березня 2021 року. Голосування відбуватиметься на окремих територіях цих областей.
Що заявили у ЦВК
Комісія 5 січня звернулася до Донецької та Луганської ОДА – ОВЦА, аби ті сказали, чи можуть провести вибори 28 березня. Про це повідомили на сайті ЦВК.
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Висновки щодо можливості проведення виборів облдержадміністрації повинні надати не пізніше 12:00 15 січня 2021 року.
До переліку громад (де відбудуться вибори – 24 канал) входять 10 сільських, селищних, міських територіальних громад Бахмутського, Волноваського, Маріупольського і Покровського районів Донецької області та 8 – Сєвєродонецького і Щастинського районів Луганської області,
– розповіли у ЦВК.
У Комісії додали, що 8 серпня 2020 року ЦВК, на підставі висновків Донецької та Луганської ОДА – ОВЦА, встановила неможливість проведення місцевих виборів
"Таким чином перші місцеві вибори 25 жовтня 2020 року у вказаних територіальних громадах не було проведено. А відтак – виборчі права громадян не реалізовані", – зауважили у ЦВК.
Зауважимо, ЦВК повинна ухвалити рішення про призначення місцевих виборів на Донбасі не пізніше 17 січня 2021 року.
Головне про вибори на Донбасі
- У серпні ЦВК визначила перелік територіальних громад Донецької та Луганської областей, на території яких неможливо провести голосування.
- Крім окупованих територій, у списку також опинилися віддалені від зони бойових дій громади.
- Тоді до переліку увійшли громади Бахмутського, Волноваського, Маріупольського та Покровського районів Донецької області та Сєвєродонецького і Щастинського районів, що на Луганщині. Зауважимо, вибори народних депутатів там проводили.
- 15 вересня ЦВК заявила, що проведе вибори у цих громадах, коли для цього створять необхідні умови
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