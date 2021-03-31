ЦВК та Рада повинні реагувати, – Стефанчук про ймовірний російський паспорт Аксьонова

Якщо інформацію про російське громадянство новообраного нардепа-мажоритарника Андрія Аксьонова підтвердять, на це мають відреагувати Верховна Рада та Центральна виборча комісія. Така ж ситуація буде, якщо причетність Аксьонова до так званого "референдуму" на Донбасі виявиться правдою.

Відповідні факти має перевірити Служба безпеки України. Про це заявив перший віцеспікер Ради Руслан Стефанчук.

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Що каже Стефанчук

Політик переконаний, що все має відбуватися в межах, передбачених Конституцією. Він наголосив, що не можна, аби людина, яка має подвійне громадянство, займала одну з найвищих посад в державі.

Якщо такі факти щодо Аксьонова матимуть юридичну повноцінність, то думаю, Центральна виборча комісія і Верховна Рада повинні на це відреагувати,

– сказав Стефанчук.

Віцеспікер вважає, що можливу ​​причетність Аксьонова до псевдореферендуму теж слід перевірити.

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