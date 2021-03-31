ЦВК та Рада повинні реагувати, – Стефанчук про ймовірний російський паспорт Аксьонова
Якщо інформацію про російське громадянство новообраного нардепа-мажоритарника Андрія Аксьонова підтвердять, на це мають відреагувати Верховна Рада та Центральна виборча комісія. Така ж ситуація буде, якщо причетність Аксьонова до так званого "референдуму" на Донбасі виявиться правдою.
Джерело:Інтерфакс – Україна
Відповідні факти має перевірити Служба безпеки України. Про це заявив перший віцеспікер Ради Руслан Стефанчук.
До теми Аксьонов, який проходить у Раду, організовував "референдум" і має паспорт Росії, – Казанський
Що каже Стефанчук
Політик переконаний, що все має відбуватися в межах, передбачених Конституцією. Він наголосив, що не можна, аби людина, яка має подвійне громадянство, займала одну з найвищих посад в державі.
Якщо такі факти щодо Аксьонова матимуть юридичну повноцінність, то думаю, Центральна виборча комісія і Верховна Рада повинні на це відреагувати,
– сказав Стефанчук.
Віцеспікер вважає, що можливу причетність Аксьонова до псевдореферендуму теж слід перевірити.
Перемога Аксьонова на виборах в Раду: що відомо
- На Донеччині в окрузі №50 відбулись довибори в Раду. У результаті переміг мер Добропілля Андрій Аксьонов, який отримав 65,46% голосів.
- Однак журналіст Денис Казанський оприлюднив інформацію, що у 2014 році Аксьонов організовував так званий "референдум" у селищі Новодонецьке. Він тоді був там селищною головою.
- За словами Казанського, на початку війни Аксьонов втік до окупованого Криму та отримав там російський паспорт.
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